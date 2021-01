Anniversaire de la mort de François Mitterrand - Gaëtan Gorce, Benjamin Clément

Invités : Gaëtan Gorce, secrétaire général de l'Institut François Mitterrand, et Benjamin Clément, responsable des visites de sa maison natale

François Mitterrand est né et enterré à Jarnac, entre Cognac et Angoulême, en Charente. Sa maison natale, bénéficiant aujourd’hui des labels “Monument historique” et “Maison des Illustres”, est gérée par l’Institut François Mitterrand. Découverte de cette maison et retour sur quelques évènements de la vie de cet ancien Président de la République

Journal régional (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : Vaccinodrome (Par Philippe Chalmin)

Politique : 25ème anniversaire de la mort de François Mitterrand (Par Laurent Rossini)

Livre jeunesse : "De l'autre côté du pont" de Padma Venkatraman, aux éditions École des Loisirs (Par Madeleine Varaigne)