Annulations en série, l’événementiel fortement touché - Xavier Roquel

Invité : Xavier Roquel, directeur associé de l’agence Atlantika Évènement



Le premier trimestre 2020 est celui des annulations d’événements en France, un espoir subsiste encore pour la fin du deuxième trimestre, mais la reprise économique pour ce secteur semble encore bien lointaine



Journal régional (Par Erica Walter)



Chroniques :

Regard éditorial : Eloge du confinement (Par Pierre-Louis Ducorps)

Cinéma : “Monsieur” de Rohena Gera (Par Marie-Françoise André)

Jardinage : Le sol vivant (Par Dorothée Falières)

Livres jeunesse : "Demandez-leur la lune" de Isabelle Pandazopoulos, aux éditions Gallimard jeunesse (Par Erika Defaye)



Chanson :

Gotye / Somebody that I used to know