Anouk Ullern, présidente de la CPME 49

Invitée du Journal des Entreprises sur RCF, Anouk Ullern, la présidente de la CPME de Maine-et-Loire, se dit inquiète pour un certain nombre de petites et moyennes entreprises fragilisées depuis le début de la crise sanitaire. La fermeture des commerces dits non essentiels depuis le début du second confinement vient renforcer ses inquiétudes.