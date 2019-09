Artiste allemand, Anselm Kiefer a séjourné à la Tourette dans sa jeunesse. Quelques jours qui lui ont permis de découvrir la "spiritualité du béton" dans ce lieu imaginé par Le Corbusier. Au cours de son séjour, il a d'ailleurs tenu un journal qui est publié pour l'occasion.

Quoi de plus évident, donc, que de lui proposer d'installer au Couvent de la Tourette quelques-unes de ses oeuvres ? Anselm Kiefer propose une réflexion sur l'humain et la religion qui interroge, intrigue et émeut.

Frère Marc Chauveau a sélectionné avec l'artiste les oeuvres qui ont pris place au Couvent. Il évoque la force de l'art d'Anselm Kiefer.

Une exposition à visiter du mardi au dimanche, jusqu'au 22 décembre 2019, entre 14 et 18h30.

Site internet : Couvent de la Tourette