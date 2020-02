Antenne dans 10 secondes - 25 mars 2020 à 19:12

Premier et dernier mercredi du mois à 19h12

À 6 mois des élections Municipales de 2020, Frédéric Schneider et RCF Poitou ont décidé d'une suite à l'émission Sine Qua Non, ce sera donc "Antenne dans dix secondes", tous les premiers et derniers mercredis du mois, à 19h10 ! Des invités politiques, des débats, des chroniques et des pauses musicales pour adoucir les mœurs, Antenne dans dix secondes, la nouvelle émission politique de rentrée, sur RCF Poitou !