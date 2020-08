PODCAST L'ENVERS DU RÉCIT - Pendant tout l'été, chaque week-end sur RCF, nous découvrons un épisode de la troisième du saison 3 du podcast "L'envers du récit", un podcast du quotidien La Croix.

Antisémitisme au XXIe siècle, pourquoi est-ce encore possible ?

En France, "il n'y a pas un mois, il n'y a pas une semaine, presque, sans un fait divers, une polémique" qui nous rappelle que l'antisémitisme est une réalité. Que ce soit la fusillade à Toulouse en mars 2012, ou "des petits faits au quotidien", comme des agressions verbales, "tout ce qui se passe sur internet" ou encore les propos de "certaines personnalités et humoristes comme Dieudonné". Pour en comprendre les origines, Bernard Gorce et Clémence Houdaille, du journal La Croix, ont enquêté avec cette question : comment est-ce encore possible aujourd'hui ?

L'antisémitisme en France a des origines multiples et très anciennes. "On s'aperçoit qu'il a toujours existé", constate le journaliste, qui parle d'antisémitismes au pluriel : il y a eu l'antijudaïsme chrétien, les théories nazies, jusqu'à la dernière vague, liée à la situation au Proche-Orient, qui se confond parfois avec un antisionisme. Cet antisémitisme, pour Bernard Gorce, est "un indicateur sur l'état de la société" : "Quand on se penche sur l'antisémitisme, quand on regarde à quel point il travaille les esprits, les inconscients, ça trahit finalement un état moral, un état politique de notre société."