Antoine DE CAUNES en vedette de la websérie "The World Of Dany" à Morhange (57)

Un prêtre de Morhange a créé une websérie intitulée "The World Of Dany".



L’abbé Grégoire CORNELOUP et son équipe ont tourné la 1ère partie en février, en présence d’Antoine DE CAUNES. La série sera visible sur YouTube d'ici fin juin, ou début juillet, en s'abonnant au compte "The World Of Dany".

La série se déroule à Morhange, une dizaine des paroisses alentours ont répondu présentes. Antoine DE CAUNES était de passage en Grand Est pour son émission "La Gaule d'Antoine" sur Canal+. Intéressé par son prêtre et son goût pour les vidéos humoristiques, le comédien a accepté de faire une apparition dans la websérie...



3 questions à l'abbé Grégoire CORNELOUP créateur de cette série.