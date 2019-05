Antoine Selosse - Les chemins de Saint Martin

Après une journée comme celle là, impossible d'en douter, les beaux jours sont arriver. Une douceur estivale idéale si on aime sortir, profiter de la nature, se balader. Et justement, ce soir dans l'invité de la réaction, on reçoit le directeur du centre culturel Saint-Martin de Tours. En juin, à l'occasion de la fête de la Via Sancti Martini, ils organisent plusieurs randonnées découvertes, sur les traces de Saint Martin.