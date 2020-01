Antony HAMON est le dirigeant de l'agence de communication "Monsieur Marketing". Il s'est lancé un nouveau challenge en co-dirigeant également depuis Début Janvier "Gaspard". Antony nous parlera de ce nouveau "Tiers-lieu" qui se trouve à Tours Nord. Gaspard est un concept à part entière où l'on peut venir déjeuner, bruncher, faire un après-boulot, prendre un café, découvrir les expositions éphémères, goûter les produits locaux et de saison, organiser un séminaire ou autre événement ... Bref Gaspard c'est "the place to be" en cette nouvelle année 2020 !