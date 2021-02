Comme chaque mardi matin sur RCF Touraine, c’est l’heure de votre rendez-vous consacré à la vie associative. Cette semaine, nous allons évoquer l’association APF France Handicap. Pour en parler, nous recevons Catherine Wirbelauer, directrice de territoire des actions associatives en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, et nous allons notamment voir avec elle les missions et les actions effectuées par cette structure pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !