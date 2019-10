Appelés à la sainteté !

La fête de la Toussaint nous fait redécouvrir notre vocation à la sainteté. Avec le père Athanase Belei, prêtre de la communauté de paroisses St Jacques et un couple engagé dans le Chemin neuf, Clotilde et Léonard Dauphant, avançons avec les saints sur le chemin de la joie et de la vraie vie !