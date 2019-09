Application Patrimoine

Les journées du patrimoine débutent aujourd'hui !



Et pour la première fois elles auront lieux sur 3 jours. Vendredi Samedi et Dimanche des propositions vous attendent aux 4 coins de la France.



Du côté de Besançon, la préfecture du Doubs a décidé de créer une application spécialement pour l'occasion... L’objectif est de faire découvrir au curieux les faces cachées de l’hôtel de préfecture du Doubs...



Pour en parler plus en détails Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon, reçoit Franck Dasprés, chef du bureau de la représentation et de la communication de la préfecture du Doubs