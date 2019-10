Apprendre à devenir des disciples missionnaires

22 mosellans, dont plusieurs prêtres et diacres, et même mgr Vuillemin, ont participé cette année au 5ème congrès mission à Paris. Organisé par le mouvement d'évangélisation Anuncio, ainsi que par de nombreux autres organismes missionnaires de France, le but de ce rassemblement est de fédérer les idées, de partager certaines pratiques, et de vivre un moment fort de ressourcements. Stéphane Jourdain, qui a participé à ce congrès, revient avec plusieurs intervenants ou participants, sur ce qui s'y est vécu.