Apprendre à marcher avec ou sans talons : toute une méthode !

L'INTERVIEW / En marche droit devant !

Comment marcher avec ou sans talons, sans se faire mal aux pieds, tout en aisance et élégance ? C'est en 2010 que la professeur de gym Catherine Savy lance ses ateliers "Marcher avec élégance", ouverts à tous, hommes et femmes. Des ateliers basés sur la méthode Feldenkrais née dans les années 1930 qui consiste à faire des exercices allongé au sol ou debout, avec et sans talons. Une manière douce de mieux ressentir les mouvements de son corps. Une démarche qui est également bonne pour la santé. Car si le talon aiguille est élégant, il est aussi source de faux pas.

Catherine Savy, professeur de gym à Lyon et professionnelle de la méthode Feldenkrais, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.gymautrement.fr/



L'INSTANT CULTURE

Le retable d'Issenheim en restauration à Colmar, ouvert au public.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/le-retable-d-issenheim-en-restauration-colmar-ouvert-au-public



AU MENU EGALEMENT

• Ça fait du bien d'en parler / Culture et insertion

• Tous éducateurs, avec le think tank Vers Le Haut / Le mentorat, grande cause nationale