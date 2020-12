”Apprendre à t’aimer” : un téléfilm sur l’accueil du handicap

Dans cette émission, Léopold Vanbellingen, chargé de recherche à l’Institut Européen de Bioéthique,

survole les différentes actualités en matière bioéthique. L’émission se poursuit avec un

approfondissement sur le discernement éthique par rapport aux vaccins contre le coronavirus. Enfin,

Guillaume Dos Santos vous présente “Apprendre à t’aimer”, un téléfilm de Stéphanie Pillonca sorti en

septembre 2020. A la naissance de Sarah, Franck et Cécile découvrent que leur petite fille est porteuse

de trisomie 21. Au-delà des difficultés, des adaptations nécessaires de la vie quotidienne, du travail sur

soi, des renoncements, des ambitions déçues et des désillusions, ses parents se rendent peu à peu

compte qu’il y a en Sarah une beauté unique, quelque chose de différent et de sublime qui embellit le

monde et qu’il faut se montrer prêt à accueillir...