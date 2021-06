Apprentis d'Auteuil : un tournoi de golf solidaire dans le Nord !

Un tournoi de Golf pour sensibiliser autour de la jeunesse précaire. Le Golf du Sart accueille la 11ème édition de la Coupe Apprentis d’Auteuil. Un événement disputé par 150 entrepreneurs de la régions et 25 jeunes qui bénéficient de l’accompagnement de l’association. Présent dans les Hauts-de-France depuis 1954, Apprentis d’Auteuil agit auprès des familles et des jeunes âgés de 4 à 30 ans. La compétition de golf de vendredi vise à soutenir cette action en faveur des jeunes décrocheurs scolaire. Témoignage de Régis Lamblin, chef d’entreprise et ambassadeur des Apprentis en Hauts-de-France