Approfondir sa foi : les propositions de l'ensemble paroissial Val de Moselle

L'abbé Cédric Triponey et IsabelleTouverons sotn les invité de Stéphane Jourdain pour présenter les formations mises en place au sein des paroisses d'ars su Moselle et desenvirons. Entre Premièreapproche par une série TV, la formation biblique et des soirées sur la liturgie pour les paroissiens, l'offre est vaste, et tente de répondre à toutes les demandes...