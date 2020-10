Après la tempête, "vive inquiétude sur le bilan définitif" dans les Alpes-Maritimes

Les dégâts sont colossaux. Dans la vallée de la Roya comme dans celle de la Vésubie, les mêmes scènes: des routes détruites, des maisons emportées et des paysages qui ont totalement changé. La tempête qui s'est abattue sur le Haut Pays a isolé des habitants choqués et sinistrés par la violence des flots. Ceux qui ont encore de la batterie sur leur téléphone portable, dans la vallée de la Roya, cherchent à recenser les dégâts, à trouver les personnes disparues et à contacter des proches et des voisins notamment à Tende, commune toute proche de l'Italie qui est actuellement inacessible: le tout via des groupes sur les réseaux sociaux. La procédure de catastrophe naturelle, logiquement, est activée.

L'aide de l'Etat.

"A ce stade au moins huit personnes disparues et de très nombreuses personnes dont nous sommes sans nouvelle" explique Jean Castex. "Je ne cache pas notre vive inquiétude" dit le Premier ministre qui donne la priorité "à la recherche des victimes, au rétablissement des moyens de communication et au ravitaillement". Des forces complémentaires de l'armée arrivent sur place ainsi qu'un régiment du génie et le centre nationale des ponts de secours. "J'ai été particulièrement impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui" affirme le Premier ministre dans sa courte allocution à la préfecture des Alpes Maritimes.

Ce caractère impressionnant du déluge, le préfet des Alpes-Maritimes le souligne ce samedi lors d'une conférence de presse. "Des militaires sont sur le terrain pour essayer de voir si l'on retrouve des personnes isolées, en danger" explique Bernard Gonzalez.

Les premiers ravitaillements.

En plus de l'électricité, la tempête Alex a emporté les réseaux d'eaux. Dès le début de ce samedi 3 octobre, ce sont les hélicoptères qui remplacent le bruit de l'orage dans le ciel. Les premiers ravitaillements en eau sont arrivés cet après-midi, "des vivres sont aussi acheminés" explique le Préfet des Alpes Maritimes.

En plus de la destruction matérielle, vivre une telle catastrophe est compliqué psychologiquement.La préfecture ouvre une cellule d'urgence médico-psychologique et un numéro pour recevoir un soutien psychologique: le 04 92 03 48 00.

De nombreuses routes toujours fermées.

Tinée :

La RM 2205 (La Tour) est coupée à la circulation dans les deux sens.

La RM 26 (Tournefort) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction du Pont de Clans.

La RM 2205 (St Sauveur) est coupée à la circulation dans les deux sens, 500m après le croisement avec la RM 2565.

La RM 2565 (Rimplas) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Valdeblore et le croisement avec la Tinée.

La RM 32 (La Tour) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre la Tour et Utelle.

Estéron - Préalpes :

La RD 110 (Le Mas) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau du pont de la Gironde.

La RD 27 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, 1 km après Toudon en direction de Tourette-du-Château.

La RD 27 (Ascros) est coupée à la circulation dans les deux sens.

La RD 117 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens.



Vésubie :

La RM 2565 (vallée Vésubie) est coupée dans les deux sens de circulation :

- 1 km avant et après Saint-Jean-la-Rivière,

- au niveau de Gordolon,

- 2 et 4 km au nord de Roquebilière,

- 1 km au nord de Saint-Martin-Vésubie et sur 3 points sur 3 km.

La RM 94 (Saint-Martin-Vésubie - route de la Madone de Fenestre) est coupée dans les deux sens de circulation.

La RM 31 (Venanson) est coupée à la circulation dans les deux sens.

La RM 2565 (St-Martin-Vésubie) est coupée à la circulation dans les deux sens, 1km après St-Martin en direction de la Colmiane.



Menton/Roya/Bevera :



La RD 6204 (Breil-sur-Roya) est coupée à la circulation dans les deux sens, 3km500 au nord de la jonction RD6204 / SS20 (Frontière Italienne).

La RD 22 (St-Agnès) est coupée à la circulation dans les deux sens.

La SS 20 (Airole – Italie) est coupée dans les deux sens de circulation.

La RD 2204 (Breil-sur-Roya – col de Brouis) est coupée dans les deux sens de circulation.

La RD 6204 (Tende) est coupée dans les deux sens de circulation.

La RD 6204 (Saint-Dalmas-de-Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, 3 km après Saint-Dalmas-de-Tende en direction de Fontan.

La RD 6204 (Fontan) est coupée à la circulation dans les deux sens.

La RD 91 (Castérino) est coupée à la circulation dans les deux sens.

La RD 191 (Castérino) est coupée à la circulation dans les deux sens.

La RD 6204 (Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau de Viévola.

Le tunnel de Tende (RD 6204) est coupé dans les deux sens de circulation.

Lla RD 42 (Fontan) est coupée à la circulation dans les deux sens.

La RD 40 (Saorge) est coupée à la circulation dans les deux sens, avant le hameau de Maurion.



Moyen-Var :

La RD 26 (Villars-sur-Var) est coupée dans les deux sens de circulation.

La RM 6102 (Utelle - entre le tunnel de Mescla-Reveston et la gare Tinée) est coupée à la circulation, dans le sens Digne-Nice.

La RD 6202 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation à Mallaussène. Déviation mise en place dans les deux sens pour les véhicules de PTAC > à 26 T par l’A51 et l’A8 via Aix-en-Provence.