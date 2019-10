Après les vendanges, le point sur les récoltes en Touraine

Dans les vignobles, après les vendanges, c'est l'heure de faire le bilan de l'année. Après le gel du printemps dernier et la canicule de cet été, a quoi pourrait ressembler le prochain millésime en Touraine. réponse dans ce journal.



Nous prendrons une nouvelle fois la direction du sud de l'Inde à la fin de ce journal. Aujourd'hui, découverte d'un foyer des soeurs franciscaines servantes de Marie. Sa particularité, il est réservé à des travailleuses.



Encore beaucoup de nuage et de la pluie pour demain en Touraine Loir et Cher. Le thermomètre affichera un peu plus de 15 degrés.