Après six semaines de confinement, maintenir un bon rituel alimentaire

Beaucoup d'entre nous souffrent de stress ou d'angoisse. La charge mentale peut aller grandissante pendant le confinement. Or, nous dit Anne Moreau, diététicienne et psycho-nutritionniste à Lyon : " L'alimentation a valeur de réconfort. Plus je suis stressé, plus je me tourne vers des choses qui me rassurent, et l'alimentation apparaît parfaite pour ça." Mais, nous dit-elle, il faut envisager ceci avec confiance : "Si l'on prend quelques grammes ou kilos, il ne faut pas se blâmer, c'est une période courte." D'autre part, les injonctions de type "il faudrait que je mange mieux" ou "il faudrait que je perde du poids" ne sont pas bonnes en cette période de confinement. Le plus important, nous assure la diététicienne, c'est de pouvoir se dire à la fin du confinement : "J'ai accepté de prendre soin de moi." Le maître-mot est donc la bienveillance envers soi-même.

Je fais moins d'activité physique, est-ce grave ?

Nous n'avons que peu de temps à consacrer aux exercices physiques. La plupart d'entre nous ne se déplacent plus pour aller au travail. Est-ce un vecteur de la prise de poids ? Anne Moreau souhaite nous rappeler que "déjà au repos, le corps dépense 70% de son énergie pour faire fonctionner les organes, en plus de cela il y a la digestion. Ce qui reste, c'est donc une part minime de l'activité physique. Alors, même en faisant du ménage, du jardinage ou bien en s'occupant de ses enfants, nous dépensons une énergie nécessaire." Il faut donc nous rassurer et ne pas chercher à tout prix l'activité physique : "Bouger, oui ça fait du bien, mais il ne faut pas stresser non plus."

Garder un bon rituel alimentaire

Faut-il cuisiner des aliments variés et 100% sains tous les jours ? Faut-il s'arracher les cheveux pour que cela convienne à toute la famille ou à tous ceux qui sont confinés avec nous ? Nous avons deux choix, répond Anne Moreau : "Soit on se dit : il faut que ça soit des moments cools, je veux que ça se passe bien, je fais donc trois fois des pâtes dans la semaine, ou du riz et de la semoule. Soit je trouve important et nécessaire de bien nourrir les enfants, et alors je me mets une charge supplémentaire." Afin de trouver une voie médiane, il est possible aussi d'acheter des conserves et des surgelés. Tout en se rappelant une chose : "Il faut accepter, pour vivre ce temps au mieux, que tout ne peut pas être parfait." Par ailleurs, il est important de garder un rituel alimentaire, c'est-à-dire de prendre le temps de se mettre à table et de vivre ce moment comme un temps de pause : "Un repas doit durer au moins vingt minutes." Et Anne Moreau insiste : "Manger vrai, de vrais aliments. Quand on ne sait pas d'où cela vient, ce n'est généralement pas un bon signe."

Qui dit nourriture, dit plaisir ! Et nous avons grandement besoin de ce plaisir en temps de confinement, alors n'hésitons pas à prendre le temps de cuisiner et de partager ces moments : "En France, on mange un peu pour avoir de l'énergie, beaucoup pour se faire plaisir,mais davantage pour partager" , conclutAnne Moreau.