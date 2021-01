Après une année tourmentée, quel futur attend les écoliers normands ?

Alors que les écoliers normands ont fait leur rentrée masqués, et que les premiers étudiants rejoignent les amphithéâtres de l'université de Caen, cette année 2020 qui s'achève et 2021 qui débute sont en tout point exceptionnelles. L'hypothèse d'un report des vacances de février est pour le moment écartée par Jean-Michel Blanquer. Du côté des lycées, 2021 est l'année de la mise en application de la réforme du Baccalauréat. Tandis que dans les universités, la colère des enseignants gronde face à la cascade de directives contradictoires qui déferlent depuis le début de l'épidémie. Notre invité, Bertrand Bouyx est député de la 5ème circonscription du Calvados, et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale.