Aqualis : Venez faire l'expérience du lac du Bourget !

Notre reportage du jour vous emmène découvrir le centre d'interprétation du lac du Bourget: Aqualis. Cet espace a ouvert en juillet dernier au public. Il remplace l'ancien aquarium vétuste et dépassé qui a fermé fin 2017. Ici, vous découvrirez qui vit dans le lac, Anne-Charlotte de Becdelièvre est allée rencontrer la responsable d'Aqualis, Géraldine Lapierre.

Le centre raconte à la fois l'histoire ancienne du lac et les activités modernes qui s'y déroulent. Le centre s'intéresse aussi aux problématiques écologiques ainsi qu'à la faune du lac. Aqualis est ouvert au public les mercredis, samedis et dimanches de 9h à12h

et de 14h à18h. Des ateliers sont organisés également pour les scolaires.