Arcachon : goélands et milans noirs vont être effarouchés d'une partie du banc d'Arguin pour sauver les sternes

Les goélands et les milans noirs empêchent les sternes de pondre sur la réserve naturelle du banc d'Arguin, une autorisation est accordée à la Sepanso pour faire peur à ces oiseaux

Sur le bassin d’ Arcachon les goélands n’ont qu’à bien se tenir. La Sepanso, gestionnaire de la réserve naturelle nationale du banc d’Arguin, a obtenu une dérogation pour effaroucher goélands et milans noirs. Car, comme indiqué par Sud Ouest, ces deux espèces d'oiseaux empêchent les sternes de pondre. Et ce petit migrateur est en danger sur le banc d'Arguin et sur la réserve, comme l'explique Xavier Chevillot, le directeur de la Sepanso.



Pour protéger les nids des sternes la Sepanso a plusieurs possibilités qu'elle va tester. La présence humaine mais aussi des mannequins épouvantails ou bien un dispositif sonore.

Interview à écouter en intégralité ICI.