Architecture et cadre de vie - 7 avril 2021 à 19:30

Architecture et cadre de vie L’architecture est une expression de la culture, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages, naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. (…) En conséquence : (…) Des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués. (…) Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture – Article 1 Le CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est une association chargée de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur le territoire départemental. Il a 4 grandes missions : conseiller, informer, sensibiliser et former tous les publics (particuliers, maîtres d’ouvrage, professionnels, agents des administrations et des collectivités, élus…) dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Il peut être consulté par tous, gratuitement, sur tout projet de construction, d’aménagement ou de paysage. Chaque mois, une thématique liée au cadre de vie est abordée par Gérard Fontaine, architecte, directeur de l’association. Une question ? Une remarque ? N ‘hésitez pas à nous contacter : caue58@wanadoo.fr