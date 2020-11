Ardèche: ils accueillent un jeune migrant chez eux

Le reportage du jour nous fait découvrir ce lundi un dispositif un peu spécial mis en place en 2018 par le Département de l’Ardèche pour accueillir les MNA ou mineurs non accompagnés, des migrants de moins de 18 ans. En plus d’un hébergement en appartements, le Département propose à des familles de devenir parrainantes. Ces familles sont accompagnées par l’association Pluriels, missionnée pour gérer cette action. Marie-Charlotte Laudier est allée à la rencontre de l’une d’entre elles, qui accueille un jeune homme en apprentissage.



Les familles accueillantes sont indemnisées par le Département. Et le Département de l’Ardèche, via l’association Pluriels, est toujours à la recherche de familles d’accueil pour ces Mineurs non accompagnés, de façon longue ou de façon plus temporaire.