Aujourd'hui focus sur l'entreprise éco-responsable ARCABIO fondée par David Drouin à La Riche.

En choisissant de commercialiser de la vaisselle biodégradable, ARECABIO a pour mission la recherche continuelle de la solution végétale et compostable dans notre vie de tous les jours afin d'éviter le plastique et les matières non recyclables.

arecabio.com