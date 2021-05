Arjowiggins, A la bretonne, compétence santé, Synode diocèsain, Jazz et jardins

L’actualité de la semaine, c’est la reprise du site de l’entreprise sarthoise Arjowiggins. Une entreprise angevine Kolmi Hopen a annoncé vouloir y installer son usine de gants médicaux. Mercredi, une petite cérémonie réunissant les officiels et le chef d’entreprise a eu lieu à Bessay sur Bray. Notre reporter y était.



Faut-il rattacher le département de Loire-Atlantique à la région Bretagne ? C'est ce que souhaite l'association nantaise A la bretonne. Et pour trancher cette question, elle réclame un référendum auprès des habitants de Loire-Atlantique. Pour appuyer sa demande, elle a commandé un sondage à l'Ifop, cette fois auprès des habitants de toute la Région. Mille personnes y ont répondu. Analyse des résultats.



En vue des élections régionales, chaque semaine les radios chrétiennes en Pays-de-la-Loire vous propose de mieux comprendre l’impact de cette collectivité dans notre quotidien. Aujourd’hui, nous nous pencherons sur son soutien à l’accès au soin sur tout notre territoire.



Nous partirons en Mayenne où le synode diocésain a réuni à Pontmain les évêques de la province ecclésiastique dimanche dernier.



Et enfin, nous vous inviterons à découvrir Jazz au jardin, un nouvel évènement de l’été préparé par la Région des Pays-de-la-Loire et l’association régionale des parcs et jardins.