Armée de terre : quinze jeunes vendéens ont signé leur engagement

Lundi 31 mai 2021, dans le cadre des salles de l’UNC Vendée, à la Roche sur Yon, une quinzaine de jeunes vendéens ont signé leur engagement au sein de l’Armée de terre. 7 futurs sous-officiers et huit futurs militaires du rang, originaires de tout le département. La Vendée est un des départements de l’Ouest les plus pourvoyeurs de militaires, l’an passé, 183 filles et garçons avaient contracté un engagement.



Un reportage réalisé par Grégoire Moreau et Lucie Huteau.