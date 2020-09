Armées française et allemande ensemble en cas de crise

Le commandant militaire de la zone de défense Est, et son homologue allemand de la Sarre, ont signé (mardi 8 septembre 2020) un texte commun, pour s'apporter un soutien réciproque en cas de situation de crise.



Fruit de 3 ans de travail, ce « memento » veut faciliter l'inter-opérabilité des forces civiles et militaires des 2 pays. Objectif : identifier les zones à risque des 2 côtés de la frontière, et préparer tous les scénarios : catastrophes sanitaires, industrielles, ou encore naturelles... Dans un second temps, des exercices seront organisés, pour parfaire la coopération civilo-militaire franco-allemande. Précisions du Général Christian BAILLY, gouverneur militaire de Metz, commandant de la zone de défense Est.

Nous écouterons aussi le Colonel Klaus Peter SCHIRRA, commandant l'armée allemande pour la Sarre.