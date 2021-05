Arnaud Lampire, "Mon Tro Breizh" : un guide sur un chemin breton millénaire

Avec ce temps printanier, qu’il serait bon de se lancer, muni d’un simple bâton de marche, sur les chemins, entre landes sauvages et bruyères colorées, afin de découvrir la Bretagne.

Et pour vous accompagner rien de mieux que le guide « Les chemins du Tro Breizh » : un ouvrage riche en informations qui vous permet de vous préparer pour une grande itinérance celtique de Quimper à Saint-Pol-de-Léon.

Un périple porteur de sens et historique de près de 2000 km pour faire le Tour de la Bretagne intérieure, c'est ce que l'on appelle le Tro Breizh.

Arnaud Lampire, directeur de l'Association Mon Tro Breizh, nous présente ce livre