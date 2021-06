Arnaud Le Gouëfflec, créateur inconditionnel (3)

Arnaud Le Gouëfflec est auteur, romancier scénariste de BD, Auteur compositeur et interprète de chansons. Ensemble on revient sur ses débuts, son évolution, sur la création du label "L’Église de la petite folie", celle du Festival Invisible. Un tour d'horizon non exhaustif de cet artiste brestois qui peut importe le support choisi la liberté.

Un entretien en 4 parties réalisé chez le disquaire Bad Seeds, au 26 Rue Massillon, 29200 à Brest qui est aussi le local du label "L’Église de la petite folie"



Plus d'informations : https://www.arnaudlegouefflec.com/

Retrouver Bads Seeds : https://badseedsrecordshop.com/