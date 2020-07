Arnaud Meunier Comédie de Saint-Etienne

Pause estivale pour la Comédie de Saint-Etienne après que les spectateurs ont pu renouer avec la grande salle Jean Dasté pour 2 représentations proposées par les élèves de dernière année de l'école et 3 soirées autour de Philippe Torreton offertes aux soignants et à ceux qu'on appelle les premières lignes.

Le 10 juillet, l'équipe dirigeante de la Comédie, Arnaud Meunier et Marie-Laure Lecourt, présentaient aux journalistes de la presse locale les grandes lignes de la saison 20/21 dont le directeur annonçait qu'elle serait sa dernière. Il n'avait pas encore confirmation de sa nomination à Grenoble dont nous parlerons en septembre. Écoutons Arnaud Meunier au micro de Solange Simon pour ce nouveau projecteur.