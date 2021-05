Arnaud Sigrist, co-secrétaire du SNES à Strasbourg et le baccalauréat 2021

Aujourd’hui RCF Alsace donne la parole à Arnaud Sigrist, co secrétaire du Syndicat National des Enseignants du second degré, le SNES de Strasbourg.

Il nous donnera son avis sur les aménagements du baccalauréat 2021.

A l'approche des examens, de nombreux lycéens et syndicats enseignants se sont justement mobilisés pour réclamer des ajustements.

En réponse, le ministre de l’éducation national, Jean Michel Blanquer, s’est exprimé mercredi dernier pour annoncer quelques aménagements.

L’objectif est d’adapter les épreuves aux conditions particulières d’apprentissage de cette année.