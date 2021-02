"Arrêtez les régimes" le nouvel ouvrage de la naturopathe Laura Azenard

L'idée de cet ouvrage est de prendre le contrepied des livres nombreux portant sur les régimes et de se demander ce qu'est "une bonne assiette".

"Arrêtez les régimes" n'est pas un livre sur les restrictions ou les interdictions, mais pour apprendre à bien s'alimenter pour pouvoir entretenir sa santé et bien vieillir.



Laure Azenard cite l'exemple des protéines animales si décriées, mais elle invite à garder celles qui sont les plus intéressantes, c'est à dire les moins acidifiantes et dans une alimentation équilibrée, les alterner avec des protéines végétales.

Dans les protéines animales, elle relève notamment les jaunes d'oeufs, les poissons gras.

Pour ce qui est des protéines végétales :

les huiles de lin, de noix, de colza

les légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots blancs ou rouges

les oléagineux : amandes, noix, noix de cajou...

Dans les aliments à éviter on retrouve bien sûr les glucides (sucres) que l'on trouve dans le pain, les pizzas, bonbons et chocolats, céréales du matin et bon nombre d'aliments industriels.