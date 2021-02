Arrivée des reliques de Sainte Bernadette à la basilique Saint Martin

Les Reliques de sainte bernadette sont arrivées cet apres midi à la basilique saint martin. C'est un couple des hospitaliers de touraine qui a fait le trajet vers lourdes.. on les entendra dans ce journal.



Enfiler vos bottes ce week end pour visiter des fermes du département ? C'est ce que propose la confédération paysanne de touraine



Du beau temps demain et dimanche mais les températures seront encore fraiches. Pas plus de 13 degrés ce weekend.