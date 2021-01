Artisanat : 4 000 entreprises contraintes de fermer en 2020 dans le 37

Gérard Bobier, président des chambres de métiers et d'artisanat de l'Indre-et-Loire et du Centre-Val de Loire.

La Chambre régionale a publié fin décembre les chiffres du second semestre 2020.

Ce soir on va prendre le poul, comprendre quelle est la situation des artisans de la région après cette année 2020.

Pour informations, le Centre Val de Loire compte 54 000 entreprises.