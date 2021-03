Asnières : ​Le comité de défense accuse la Poste de faire "mourir" le bureau

Il est un peu plus de 10h30 ce vendredi matin là quand Claudine se rend à la poste d'Asnières-les-Bourges. À cette heure-ci, le bureau devrait être ouvert. Elle trouve pourtant porte close : "Je venais déposer un courrier... voilà c'est comme ça" commente cette habitante du quartier qui semble résignée et pas du tout surprise. "Ça fait déjà un moment... Et à chaque fois je me tape le nez à la porte !" s'amuse-t-elle avant de pointer du doigt les horaires d'ouverture affichés à l'entrée, "Si on regarde : mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h... donc c'est un panneau qui est mensonger en fin de compte ! Qu'ils mettent "fermeture définitive", point barre !"



RCF - Le bureau d'Asnières doit être ouvert 12h par semaine.

Fermé ou pas fermé ?

Oui mais voilà : le bureau d'Asnières n'est pas censé être fermé définitivement. Depuis 2018 il doit ouvrir 12h par semaine. Un minimum qui ne serait plus assuré par la Poste depuis novembre dernier selon la présidente du comité de défense : "La Poste est tenue par des textes légaux et la convention tripartite qui régit son fonctionnement" rappelle Josette Amiot. "C'est plus du tout le cas, depuis plusieurs mois maintenant... un minimum doit être assuré, la Poste ne le fait pas ! Elle ne répond pas à nos courriers pour nous expliquer pourquoi."



Google map - Le Caracas fait office de point relais, à quelques centaines de mètre de la Poste.

Direction St-Doulchard pour les habitants du quartier

Il ya bien "Le Caracas", un bureau de tabac situé à quelques centaines de mètres d'ici et qui fait office de point relais, mais il ne propose évidemment pas tous les services d'un bureau de poste. Les habitants doivent donc se rendre à St Doulchard, à plusieurs kilomètres. Une situation qui peut vite devenir compliquée, dans un quartier qui compte de nombreuses personnes âgées. Pour Jean Turpin, le coprésident de l'association, ces fermetures intempestives ne sont pas le fruit du hasard : "À défaut de pouvoir le fermer légalement, ils le font mourir ! Ça c'est une évidence, il suffit de regarder toute l'histoire depuis 4 ans..."



RCF - L'association reproche à la Poste son silence face à ces fermetures répétées.

La Poste n'a pas donné suite à nos sollicitations pour le moment.

Reportage