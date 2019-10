Assemblée franco-allemande : les pays fondateur de l'UE font-ils bande à part ?

L’actualité de la semaine

Une guerre commerciale entre Etats-Unis et Europe ?

"L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé mercredi 2 octobre les Etats-Unis à surtaxer des marchandises européennes représentant 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) par an, en raison d'aides publiques reçues par l'avionneur européen Airbus et jugées illégales. Washington a ainsi immédiatement décidé de mettre en place, à compter du 18 octobre, des droits de douane supplémentaires de l'ordre de 10 % pour les avions importés de l'UE, de même que de 25 % sur des produits industriels et agricoles."

source : touteleurope.eu

Le dossier

L'assemblée franco-allemande, késako ? Les deux piliers de l'Union Européenne prennent-ils des décisions dans leur coin, au dépend des autres pays membres ?

Emmenez-moi !

Votre Europe : des langues européennes que vous ne parlez pas, laquelle aimeriez vous apprendre ?