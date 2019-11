Assises interreligieuses : les religions face au numérique

Pour sa sixième édition, La Région Grand Est et le Comité interreligieux ont choisi de consacrer ces Assises à la thématique : « Les religions à l’heure numérique ».



Ces Assises ont pour vocation de faire se rencontrer les communautés issues des différentes religions et les groupes de dialogues interreligieux sont ouvertes au grand public.



Catherine Zuber est Présidente de la Commission Engagement et Citoyenneté de la Région Grand Est et co-animatrice du Comité Interreligieux auprès de la région. Elle revient sur la programmation de cette journée qui est organisée le 13 novembre au siège du conseil régional Grand Est à Strasbourg.