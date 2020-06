Vous êtes bien à l’écoute de RCF Touraine et c’est l’heure de se retrouver pour votre magazine du mardi consacré aux associations. Aujourd’hui, nous allons évoquer la section tourangelle de l’Association des Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest. Anthony Réault et Bertrand Morbieu, respectivement président et secrétaire de cette structure, sont en studio ce matin et nous allons voir avec eux les missions et les services proposés par cette association agissant pour améliorer la mobilité et l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes dans notre département. On se retrouve tout de suite avec nos invités !