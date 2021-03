Bonjour à tous et bienvenue dans le mag des associations, votre rendez-vous du mardi matin sur RCF Touraine. Aujourd’hui, nous allons voyager avec Aminata Ouattara, présidente de l’association Filles à l’Ecole et Solidarité. Quelles sont les missions et les actions de cette structure humanitaire intervenant pour la scolarisation et l'alphabétisation des filles et des femmes dans les pays les plus démunis ? La réponse tout de suite avec notre invitée !