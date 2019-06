?????? ???? (dobrii dien) ou plutôt bonjour à tous et bienvenue chers auditeurs dans votre magazine du mardi matin sur la vie associative tourangelle. Vous l’avez compris, cette semaine, nous partons en Russie avec Mariana Labbé et Helena Poles, membres de l’Association France-Russie. Nous allons notamment évoquer avec nos invitées les objectifs et activités de cette association corpopétrussienne s'adressant aux russophones et aux français passionnés de la culture et de la langue russe. On se retrouve tout de suite !