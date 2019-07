Association Perennis gestion, expertise et éductation à l'environnement

La mission de l’association cognaçaise Perennis est la gestion des milieux naturels, pour préserver la biodiversité locale et les populations d’espèces en voie de disparition. Perennis réalise également des expertises environnementales pour réaliser les inventaires de la faune, la flore et les habitats des espèces.

Enfin Perennis propose des actions d’éducation à l'environnement

dans les écoles collèges et lycées, dans les centres aérés mais aussi auprès du grand public, dans les entreprises et les collectivités.



Violette Loyer est technicienne milieux humides au sein de cette association