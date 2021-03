C 'etait jeudi dernier la journée mondiale du recyclage! A saint-Etienne on se mobilise et on propose des solutions pour réutiliser des chutes industrielles! L'association Pièces Montées en est un exemple et à ouvert une boutique s'intégrant dans l'économie sociale et solidaire.



Vous recherchez des matériaux pour bricoler ou alimenter vos loisirs créatifs tres en vogue actuelement avec le couvre feu, l'association pièces montée la bien nommée a saint etienne peut vous aider à trouver ce que vous chercher, extrait de l'émission tous ensemble de Gérard fays avec Karima Chouchou coordinatrice de la boutique pièces montée basée rue de la ville et Josette Gente présidente de l'association







la boutique est ouverte les mercredi jeudi vendredi et samedi et réécoutez l'émission tous ensemble en podcast sur rcf.fr