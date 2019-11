Association RCF Touraine Saint-Martin

Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre rendez-vous du mardi matin sur la vie associative en Touraine. Comme vous le savez, RCF Touraine est une radio associative de proximité et en cette semaine du Radio Don, nous allons donc évoquer le réseau RCF mais surtout les coulisses et les besoins de votre radio locale avec Elric Huguet du Lorin et Patrick Brault. On se retrouve tout de suite avec nos invités !