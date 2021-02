Association SAEVA présentée par Magalie, éducatrice bénévole

Depuis 2015, l'Association audoise SAEVA, Service d'Accompagnement Educatif et de Valorisation dans l'Activité, vise à rejoindre des personnes handicapées qui ne sont pas placées dans une structure.



Aujourd'hui pour SAEVA le combat est double : relever le défi de la crise sanitaire et rejoindre les personnes "autrement" mais également lutter pour la survie de l'association elle-même.



Présentation et explications par Magalie, éducatrice bénévole