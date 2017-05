Association SolidaritÃ© YÃ©men :"On ne pouvait pas rester sans rien faire"

Près de trois ans que le Yémen subit les conséquences d'une guerre peu médiatisée. Aujourd’hui le pays est menacé de famine. Le 25 avril dernier, Antonio Guterress, secrétaire général de l’ONU lançait à la communauté internationale un dernier appel l’aide.

"Ce pays qu'on connaissait florissant est maintenant à plat, sur tous les niveaux" regrette Marie-Claude Fracarro. Pour ne pas rester sans rien faire, Claude Dallemagne et elle créent donc le 31 décembre 2016 Association Solidarité Yémen "on fait comme le petit colibri de Pierre Rabhi, on fait notre part"

L'idée est d'une part de développer de micro projets pour permettre à certains de travailler mais aussi d'ouvrir des dispensaires et donner ainsi la possibilité aux populations d'avoir accès aux soins de premiers nécessités gratuitement.

