Comme chaque mardi matin sur RCF Touraine, c’est l’heure de retrouver votre magazine consacré aux associations locales. Cette semaine, nous allons parler culture et découvrir l’association tourangelle de défense de la langue française. Son président Philippe Le Pape est notre invité et nous allons notamment voir avec lui les objectifs et les activités proposées par cette structure qui promeut la langue française dans notre département. On se retrouve tout de suite !