Comme chaque mardi matin sur RCF Touraine, c’est maintenant l’heure de votre rendez-vous consacré à la vie associative. Pour débuter ce mois de mai, nous allons parler santé et vie étudiante avec l’Association Tourangelle des Futurs Orthophonistes. Pour en parler, nous sommes avec Lola Chauvin et Nicolas Gaté et nous allons notamment voir avec eux les missions et les actions de cette structure apportant convivialité et solidarité aux étudiants du centre de formation d’orthophonie de Tours. On se retrouve tout de suite avec nos invités !