Bonjour chers auditeurs de RCF Touraine et nous nous retrouvons comme chaque mardi matin avec le mag des associations. Cette semaine, nous allons découvrir l’antenne locale de l’association Visitatio. Pour cela, nous recevons le Docteur Rémi de Roeck et Clémence Deshors et nous allons notamment voir avec eux les objectifs et les soins proposés par cette structure permettant aux personnes gravement malades ou en fin de vie de vivre dignement chez elles en étant bien entourées et soulagées. On se retrouve tout de suite avec nos invités !